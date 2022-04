Milan, il grande ex ‘chiama’ Maldini: “Sono pronto”

Per il Milan arriva la candidatura di un grande ex che si dice pronto al ritorno in rossonero, il messaggio a Maldini

Il Milan incassa buone notizie dal pareggio del Napoli con la Roma, che mette gli azzurri a -4 nella corsa scudetto, e si prepara al derby di ritorno di stasera in Coppa Italia contro l’Inter. Rossoneri a caccia della finale e della possibilità di conquistare un ambito trofeo, oltre al duello per il titolo sempre con i cugini. Una serata in cui possono contare, a distanza, su un tifoso d’eccezione, che lancia un messaggio d’amore, pronto al ritorno.

Si tratta di Alexandre Pato. L’ex rossonero, oggi ad Orlando, in MLS, sogna un ritorno in Italia e ‘chiama’ Maldini. Alla ‘Gazzetta dello Sport’, spiega: “Il Milan mi ha dato il massimo, ho avuto la fortuna di giocare in una squadra di campioni. L’Italia mi manca così come il calore dei tifosi, dico sempre a mia moglie che un giorno vorrei portarla a Milano. Mi piacerebbe tornare anche in rossonero, in fondo ci sono giocatori con una bella età. Maldini sa che sarei pronto, ora sono diverso e sono maturato nel rapporto con il calcio. Sarei utile nel rapporto con i più giovani”.