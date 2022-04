Inter-Milan, la sentenza: “Non sta capendo niente”

Primo tempo intenso ed emozionante a San Siro, con l’Inter in vantaggio e un Milan che balla parecchio anche nei suoi uomini più importanti

A ‘San Siro’ Inter e Milan si sfidano nel quarto e ultimo derby della stagione, quello che vale la finale di Coppa Italia dopo lo 0-0 dell’andata. Il duello più importante di questo campionato è quello sotto la Madonnina, dal momento che Inzaghi e Pioli si stanno giocando anche lo scudetto. Primo tempo intenso ed emozionante, sicuramente diverso dal pareggio scialbo di qualche settimana fa.

Inter-Milan, doppietta di Lautaro: Tomori sotto accusa

Parte benissimo l’Inter e va anche in vantaggio con il super gol di Lautaro Martinez, che domina la prima metà di frazione e mette parecchio in difficoltà il Milan. La difesa rossonera balla e anche un pilastro come Tomori stasera se la passa male. E non a caso sui social si scatenato sulla prestazione dell’inglese: “Tomori è imbarazzante”, “Se Tomori dorme siamo alla frutta”. Anche fuori all’Italia guardano il derby e notano l’ex Chelsea sottotono: “Oggi non c’è, è fuori partita”. E ancora: “Non ci sta capendo niente“, “È sotto schock”, “Irriconoscibile”, “Molto male, peggiore in campo”. Altri si chiedono addirittura se “riuscirà a imbroccarne mezza da qua alla fine”. L’Inter poi raddoppia e di nuovo con un buco difensivo del Milan e del centrale inglese. “Kalulu e Tomori in bambola”, commentano altri. In ogni caso la difesa rossonera e tutta la squadra stasera è sotto accusa. Poi se a essere in difficoltà è chi invece è stato tra i migliori della stagione di Pioli, di certo fa più rumore.

Tomori is off today Seems out of pace — agiri.sol (@therealAGIRI) April 19, 2022

Tomori está irreconocible — ARTLESS (@IMARTLESS) April 19, 2022

Tomori is shook. Need him to wake up. — Leao & Tonali SZN (@MZCalcio) April 19, 2022

Tomori non ci sta capendo una sega — Giuseppe 砂瀑の我愛羅 (@giuseppeJ1306) April 19, 2022

Tomori molto male, peggiore partita da Milan vs Liverpool — MGPG (@mgpg07) April 19, 2022

Chissà se tomori riesce a imbroccarne mezza da qua alla fine — Andrea Vignali (@luckiestloser) April 19, 2022

Kalulu e Tomori in bambola — Massimo (@MrCiambella) April 19, 2022