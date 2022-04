Inter-Milan, scoppia la polemica: “Siete ridicoli”

Scoppia la polemica per Inter-Milan, veementi proteste per la decisione durante il derby: “Siete ridicoli”

L’Inter ha vinto il derby di coppa Italia 3-0 con la doppietta di Lautaro Martinez e la rete di Gosens nel finale. A metà ripresa però il Milan ha avuto l’occasione per riaprire la partita con il gol di Bennacer, nato sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Una rete che è stata annullata da Mariani dopo una lunga revisione al Var. Se il direttore di gara ha potuto constatare che Tomori non tocca la palla con il braccio, più complicata la decisione sulla posizione di fuorigioco di Kalulu. Il difensore non entra in maniera diretta nell’azione non toccando il pallone, ma passa proprio davanti ad Handanovic quando Bennacer batte a rete. Il direttore di gara ha riguardato al monitor a lungo l’azione prima di prendere la decisione: posizione irregolare e gol annullato tra le proteste dei calciatori del Milan.

Inter-Milan, gol annullato a Bennacer: che polemica

La decisione di Mariani non è stata accolta con serenità dai tifosi rossoneri che sui social si sono scagliati contro il direttore di gara. Molti i tweet che contestano il fuorigioco di Kalulu considerato influente da parte dell’arbitro del derby. Un gol annullato che ha un peso importante sulla gara considerato che il punteggio era sul 2-0 e che il Milan avrebbe potuto provare a riacciuffare i cugini.

#Kalulu è clamorosamente fuori dalla traiettoria del tiro di #Bennacer, il tiro è coperto dai calciatori dell'#Inter, sono loro a togliere la visuale ad #Handanovic non Kalulu che se ne va ed è totalmente fuori dall'azione… ma sapevamo già tutto… — FORZA MILAN (@ForzaMilanTweet) April 19, 2022

Es una ridiculez el arbitraje italiano. — Smashy-Smashy Eggman (@PitahAlexander) April 19, 2022

Appena visto perché hanno annullato il gol di Bennacer La coppa Italia è nerazzurra da settembre — giulio (@fungowastaken) April 19, 2022