DIRETTA Derby Coppa Italia, Inter-Milan | Segui la cronaca LIVE

Semifinale di ritorno della Coppa Italia, in programma alle 21, tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli

Dopo le partite valide per il trentatreesimo turno del campionato di Serie A, Inter e Milan tornano in campo per conquistare la finale della Coppa Italia nella semifinale di ritorno: il derby riparte dallo 0-0 dell’andata.

Dopo il pareggio del Napoli contro la Roma, Inter e Milan si sfideranno fino alla fine anche per la conquista dello Scudetto, ma oggi si contendono un posto nella finalissima della manifestazione nazionale. I nerazzurri di Simone Inzaghi arrivano all’appuntamento dopo la vittoria per 3-1 sul campo dello Spezia dell’ex Thiago Motta, la terza consecutiva. I rossoneri di Stefano Pioli, in testa alla classifica della Serie A con due punti di vantaggio sui ‘cugini’ (che devono, però, recuperare la partita col Bologna), sono reduci dal 2-0 casalingo sul Genoa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

LE FORMAZIONI UFFICIALI INTER-MILAN

INTER (3-5-2): Handanovič; Škriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Correa, Martínez.

A disp.: Radu; D’Ambrosio, Dimarco, Dumfries, Ranocchia; Gagliardini, Gosens, Vecino, Vidal; Caicedo, Džeko, Sánchez. All.: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leão; Giroud.

A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia; Bakayoko, Castillejo, Díaz, Krunić, Messias; Lazetić, Rebić. All.: Pioli.

ARBITRO: Maurizio Mariani