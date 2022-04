Del Piero torna alla Juventus: l’indizio non lascia dubbi

La conferma sul ritorno alla Juventus arriva direttamente da Alessandro Del Piero

Potrebbe non essere solo una suggestione quella che riguarda il ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus. Dopo il divorzio amaro avvenuto con la società al termine della stagione 2011/12 per il mancato rinnovo, l’ex capitano bianconero è stato invitato nuovamente allo Stadium in occasione dell’ultimo match contro il Bologna.

Anche a causa del malcontento mostrato dalla tifoseria juventina nell’ultima stagione, il ritorno di Del Piero allo stadio è stato accolto in trionfo da tutto l’ambiente che gli ha dedicato a distanza di dieci anni un’altra standing ovation. Sulla sua presenza quasi inattesa si è discusso parecchio negli ultimi giorni, soprattutto in merito alla possibilità di affidare all’ex numero dieci un incarico importante in dirigenza.

Di questo ad esempio abbiamo parlato con il collega Marco Venditti, il quale sulla CMIT TV ha confermato: “Può tornare all’80%. Mi risulta che ci siano stati dei contatti. Credo che ci siano delle grandissime possibilità affinché possa tornare alla Juventus. E’ naturale che non è andato via bene, ma col tempo le persone intelligenti capiscono. Credo che si stia riavvolgendo il nastro e c’è la possibilità che Del Piero voglia tornare”.

Torna alla Juventus: spunta la conferma ‘social’ di Del Piero

A confermare la voce che ora dopo ora guadagna di credibilità è stato lo stesso Alessandro Del Piero su Instagram. Al post di ‘Sportmediaset’ nel quale si fa espressamente riferimento al ritorno della bandiera bianconera in società, l’ex calciatore ha lasciato un like strategico. Segno del fatto che evidentemente qualcosa la Juventus sta già portando avanti per la gioia di tutti i tifosi juventini e che lo stesso Del Piero sarebbe ben contento di rientrare in quella che per tantissimi anni è stata casa sua dalla porta principale.