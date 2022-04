Roma e Milan ko: la Juventus prepara il colpo a zero

La Juventus lavora già da tempo anche sul mercato della prossima estate con particolare attenzione al centrocampo. Un francese non tramonta mai

La stagione altalenante della Juventus di Massimiliano Allegri si appresta ad arrivare alle fasi conclusive, con le ultime cinque giornate che determineranno il piazzamento finale. L’obiettivo minimo della truppa bianconera è il quarto posto che determinerebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Spazio anche alla Coppa Italia con la semifinale di ritorno tutta da giocare contro la Fiorentina per provare ad accedere all’ultimo atto.

Al contempo Nedved, Cherubini e soci lavorano da tempo anche su presente e futuro in ottica mercato, tra rinnovi fatti, da fare o che non verranno siglati come quello di Dybala, e possibili nuovi innesti. In particolare in entrata occhi puntati soprattutto a centrocampo, dove si lavora a ringiovanire e potenziare la mediana, reparto spesso criticato.

Calciomercato Juventus, i bianconeri tornano forte su Kamara: piace anche ad altre big

Tra i talenti più interessanti accostati alla Juventus c’è Aurelien Tchouameni francese del Monaco che ha conquistato non solo i bianconeri, ma anche tanti altri club di livello mondiale. In particolare il transalpino piace anche al Real Madrid con la voglia dello stesso calciatore che potrebbe far pendere l’ago della bilancia lontano da Torino.

A tal proposito, secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’, la Juventus valuta da tempo anche alternative importanti come Boubacar Kamara tra quelli che piacciono di più alla dirigenza piemontese. Il 21enne francese è tra i più promettenti della Ligue 1 e del Marsiglia, club dal quale andrà via a fine stagione per la scadenza naturale del contratto prevista proprio per giugno 2022. Kamara potrebbe quindi essere un gran colpo a costo zero, con diverse relazioni positive sul ragazzo, che piace anche ad altri colossi come Barcellona e Milan oltre a Mourinho con la sua Roma. La squadra bianconera dovrà quindi sbrigarsi per provare quanto prima a chiudere l’arrivo del mediano transalpino che potrebbe divenire protagonista del calciomercato di Serie A.