Simeone ci ha preso gusto: nuova beffa a Juve e Inter

Le attenzioni sono puntate sull’attaccante: l’Atletico Madrid è pronto a soffiare il calciatore a Juventus e Inter

L’estate scorsa è stato davvero vicino all’approdo in Serie A. Svincolatosi dal Lione, alla fine, però, ha deciso di trasferirsi in Spagna, per vestire la maglia del Barcellona. Stiamo chiaramente parlando Memphis Depay.

L’avventura dell’olandese con la maglia dei blaugrana non è stata, fin qui, di certo esaltante. Gli infortuni non lo hanno lasciato in pace e i nuovi acquisti di gennaio, lo hanno spesso portato in panchina.

Depay sperava di recitare un ruolo da protagonista al Barcellona ma così non è stato. I numeri però non sono così male: in 32 partite, tra campionato e coppe, sono arrivati 11 gol. La prossima stagione le cose potrebbero complicarsi ulteriormente e l’idea di lasciare la Catalogna sta prendendo sempre più piede. L’olandese ha un contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2023. L’idea di fare una buona plusvalenza stuzzica particolarmente il Barcellona, pronto a cederlo per una quarantina di milioni di euro.

Secondo ‘El Nacional’, sarebbe questo il prezzo fissato dagli spagnoli, certi di poter trovare il giusto acquirente. Memphis Depay ha già incontrato Joan Laporta e lo avrebbe informato di voler lasciare in estate.

Il portale riporta l’interesse delle italiane, Juventus e Inter, ma anche del Newcastle ma la meta preferita da Depay sarebbe un’altra.

Calciomercato Inter e Juventus, futuro Depay: la scelta

Ancora una volta, dunque, l’olandese rischia di non arrivare in Italia. Il desiderio di Depay sarebbe quello, infatti, di rimanere a giocare in Spagna. Un’idea che sta prendendo forma sarebbe quella che porta l’ex Lione a Madrid, all’Atletico di Simeone. Non sarebbe certo la prima volta che i Colchoneros e i blaugrana fanno affari importanti.

L’Atletico Madrid deve fare i conti con l’imminente addio di Luis Suarez, pronto a continuare la propria avventura calcistica in America, nella Major League Soccer, nello specifico con la maglia dell’Inter Miami di David Beckham.

Non è la prima volta che l’Atletico Madrid piomba su obiettivi della Juventus. L’anno scorso era stata la volta di Rodrigo de Paul, nei giorni scordi Molina, oggi di Depay.