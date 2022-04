Si scalda l’asse Torino-Londra: così Allegri avrà il suo centrocampista

Intrecci di calciomercato tra la Juventus e il Chelsea: così arriva il centrocampista tanto atteso da Massimiliano Allegri

La Juventus sarà tra le squadre protagoniste del prossimo calciomercato. I bianconeri proseguiranno l’opera iniziata a gennaio, cercando di rafforzare in tutti i reparti la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri.

I bianconeri, in questo finale di stagione, sono chiamati a centrare la qualificazione in Champions League, e la finale di Coppa Italia, poi si potrà pensare al mercato. Si ripartirà chiaramente da Dusan Vlahovic, una delle poche certezze del futuro. Poi, come detto, si proverà, a rafforzare la squadra, con innesti mirati, in tutti i reparti.

Serviranno difensori, che possano prendere il posto di Chiellini e Bonucci, ma soprattutto centrocampisti. Zakaria e Locatelli non possono bastare.

Le idee sono chiare: servono un regista e una mezzala. La priorità è, però, il playmaker. Serve un calciatore che possa dettare i tempo.

Il profilo idoneo è stato individuato in Jorginho. L’italo-brasiliano ha un contratto in scadenza fra poco più di un anno. Ad oggi la situazione al Chelsea non è ancora molto chiara e un suo addio è sempre più certo.

Anche ’90min.com’, conferma come l’ex Napoli sia pronto a fare le valigie in estate. Lo aspetta l’Italia. Secondo il portale su di lui ci sarebbero anche il Milan di Stefano Pioli e la Lazio di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, il Chelsea molla Jorginho e punta Tchouameni

A fine stagione, in casa Chelsea, sarà rivoluzione a centrocampo: gli unici certi di rimanere sono N’Golo Kante e Mateo Kovacic. Ecco perché i londinesi guardano al mercato per rafforzare la mediana. Un profilo che piace tanto a Tuchel è Aurelien Tchouameni. Il francese del Monaco si prepara a spiccare il volo. Tutti lo vogliono e ora ci starebbe pensando seriamente il Chelsea.

E’ stato accostato con forza anche alla Juventus ma il suo prezzo adesso appare proibitivo e la concorrenza fa paura. Oltre ai londinesi, infatti, si registra l’interessamento da parte del Real Madrid e dei due Manchester, City e United. Non si può scordare inoltre il Psg.