L’annuncio su Lautaro Martinez: “Ci ho parlato, so cosa vuole fare”

Proseguono le voci sul futuro di Lautaro Martinez, arriva l’annuncio che fa chiarezza sul bomber dell’Inter

Serata caldissima a San Siro, stasera, con il derby di ritorno in semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan. Si riparte dallo 0-0, in palio la finalissima e anche un booster psicologico da giocarsi in chiave scudetto, in quello che ormai sembra un duello tra le due milanesi. Molti i protagonisti attesi, tra cui Lautaro Martinez.

L’argentino è tornato al gol contro lo Spezia, non nascondendo affatto un certo nervosismo nella sua esultanza. Influiscono le voci sul rendimento e sul suo futuro, ma a spazzare via tutto ci pensa un grande ex nerazzurro, colui che tra l’altro ha avuto grande parte nel portarlo a Milano, ossia Diego Milito. Il parere del ‘Principe’, alla ‘Gazzetta dello Sport’, è piuttosto netto. “E’ un periodo troppo importante per il club e per lui, deve rimanere sereno – ha spiegato – Non ho cambiato idea su di lui, lo considero un giocatore straordinario. So che oltre all’Atletico Madrid e a Simeone, lo cercano in tanti. Ma ogni volta che ci parlo capisco che è felicissimo a Milano e che non pensa ad altro”. Dunque, il ‘Toro’ per ora non si muove da dove si trova.