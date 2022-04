Flop Donnarumma, decisa la destinazione per il ritorno in Serie A

Un altro errore di Donnarumma ha alimentato rumors e indiscrezione sul suo futuro: decisa la destinazione in caso di ritorno in Serie A

Prosegue il difficile momento di Gigio Donnarumma al Paris Saint-Germain. Nell’ultima partita di Ligue 1 vinta contro il Marsiglia il portiere del PSG ha commesso un altro errore che è costato ai parigini il gol del momentaneo 1-1 ospite.

“Sono contento di Donnarumma ma il rendimento dei giocatori, tutti e non solo portieri, non sempre è lineare. Ci sono alti e bassi. Abbiamo due portieri molto bravi. Keylor Navas è arrivato dalla Costa Rica infortunato. Sabato si è allenato, è tornato disponibile e con noi in panchina. Vediamo chi gioca”. Pochettino si è espresso così sui suoi portieri e con ogni probabilità, con il rientro di Keylor Navas, l’estremo difensore della Nazionale ed ex Milan tornerà in panchina. Nel frattempo, si susseguono nuovi rumors ed indiscrezioni di calciomercato.

Calciomercato, l’esito del sondaggio di CM.IT sul futuro di Donnarumma

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔥 Continuano i problemi al #Psg per #Donnarumma. Se il portiere decidesse di lasciare la Francia e far ritorno in Italia, quale sarebbe la destinazione migliore? 📲 VOTA, RT E COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 19, 2022

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti la destinazione migliore per Donnarumma in caso di ritorno in Serie A. Oltre la metà dei votanti (52,9%) ha indicato la Juventus. Seguono staccate il Napoli (21,3%) e l’Inter (15,5%). Infine, il ritorno al Milan è la soluzione meno votata (10,3%).