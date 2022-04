Niente Inter-Roma, ufficiale: doppia squalifica

La notizia è pesantissima in vista del big match tra Inter e Roma. Il big sarà costretto a saltare la partita di cartello della prossima giornata e non è il solo

La notizia è di quelle pesanti, di quelle che hanno un peso importante per le questioni di campo. La partita tra Inter e Roma rappresenta un crocevia essenziale per i nerazzurri, in vista della corsa scudetto, e per i giallorossi nella corsa Champions League.

Una partita in cui chi avrà la meglio potrà continuare a sperare per il suo obiettivo, ma chi, invece, perderà sarà costretto a rivedere il suo finale, probabilmente. Una partita in cui non ci sarà Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma, infatti, grande protagonista in Conference League contro il Bodo/Glimt, è stato ammonito al 71esimo per proteste: era diffidato e quindi niente Inter. Stesso destino anche per il portiere Fuzato: l’estremo difensore è stato espulso dalla panchina. Anche per lui, niente nerazzurri.