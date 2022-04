Diretta Napoli-Roma | Formazioni ufficiali e live

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Napoli-Roma, posticipo di Pasquetta della trentatreesima giornata di Serie A

Il lunedì di Pasquetta all’insegna del calcio prevede anche il big match della trentatreesima giornata di Serie A: Napoli-Roma. Una sfida che regala sempre grande fascino e che quest’anno è ancora più arricchita dalla posta in palio. Da un lato, la squadra di Luciano Spalletti è chiamata a rispondere alle vittorie di Inter e Milan nella corsa Scudetto, dall’altro José Mourinho spera in un risultato positivo per sfruttare i pareggi di Juventus e Lazio e per replicare al successo della Fiorentina.

Dopo il trionfo contro il Bodo, i giallorossi vanno a caccia del dodicesimo risultato utile consecutivo in Serie A in una settimana che si concluderà sabato in casa dell’Inter. Con tre diffidati pesanti (Abraham, Zaniolo e Sergio Oliveira), lo Special One non può permettersi troppi calcoli se vuole mantenere ancora in vita il sogno quarto posto. I padroni di casa, dal canto loro, vogliono subito riscattare la sconfitta interna contro la Fiorentina per riagguantare i nerazzurri in classifica e riportarsi a meno due dal Milan. La gara di andata si concluse sullo 0-0, un risultato che non sarebbe sicuramente utile allo scopo per i partenopei. Gli azzurri possono anche contare su una tradizione favorevolissima contro la Roma: negli ultimi dieci incontri casalinghi tra Coppa Italia e campionato, infatti, lo score è di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Calciomercato.it seguirà la sfida del ‘Maradona’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Roma

NAPOLI (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Fabian; Lozano, Osimhen, Insigne.. All. Spalletti.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All Mourinho.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 71 punti, Inter* 69 punti; e Napoli* 66; Juventus 63; Roma* 57; Fiorentina* e Lazio 56; Atalanta** 51; Sassuolo 46; Verona* 45; Torino* 40; Udinese** 39; Bologna* 38; Empoli 34; Spezia; 33; Sampdoria 29; Cagliari 28; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 19.

*una partita in meno

**due partite in meno