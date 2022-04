Col Milan è finita: UFFICIALE la cessione a titolo definitivo

Obiettivo raggiunto e cessione del Milan a titolo definitivo ufficiale. Ecco tutti i dettagli

Milan protagonista non solo per il vicino passaggio di proprietà, dal fondo Elliott al fondo del Bahrain Investcorp, ma anche per i movimenti di calciomercato.

E’ ufficiale l’addio a titolo definitivo per una cifra, bonus inclusi, di circa 12 milioni di euro. Stiamo di parlando di Hauge, l’esterno norvegese che l’estate scorsa i rossoneri hanno ceduto all’Eintracht Francoforte in prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Obiettivo che la formazione di Glasner ha raggiunto nonostante la sconfitta in casa dell’Union Berlino.

Calciomercato Milan, UFFICIALE: Hauge è tutto dell’Eintracht per 12 milioni e una percentuale sulla rivendita

A quattro giornate dal termine della Bundesliga, l’Eintrach è a +11 dal terz’ultimo posto, quello dei playout. C’è di fatto già l’aritmetica visto che devono ancora affrontarsi lo Stoccarda terz’ultimo e l’Hertha Berlino quart’ultimo divisi da appena un punto. Eintracht salvo e Hauge (autore in stagione di soli 3 gol e 2 assist) dice definitivamente e ufficialmente addio ai rossoneri, che da tutta l’operazione incassano circa 12 milioni garantendosi il 15% sulla futura rivendita.