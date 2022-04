Voci su Allegri, il suo futuro è già deciso

Massimiliano Allegri di nuovo al centro del ciclone dopo la brutta prestazione della sua Juventus contro il Bologna: il suo futuro è già scritto

In attesa di Napoli–Roma e dei due posticipi di Serie A, è già vigilia di Coppa Italia: Inter-Milan e Juventus-Fiorentina saranno le due semifinali di ritorno in programma domani e mercoledì.

La Juventus, in particolare, non può fallire anche l’obiettivo Coppa Italia ed è chiamata ad una reazione immediata dopo il deludente pareggio interno con il Bologna. I bianconeri rischiano di concludere la stagione senza trofei, evento che non accade da una decina di anni, e il primo imputato dopo il Bologna è tornato ad essere Massimiliano Allegri. La Juve ha offerto una brutta prestazione contro i rossoblù ed è stata salvata all’ultimo respiro da Vlahovic: la qualificazione in Champions è di nuovo in discussione e il tecnico toscano è tornato al centro del ciclone. Su Twitter è riapparso in tendenza l’hashtag AllegriOut, con i tifosi spazientiti dalle prestazioni della squadra, e ad infiammare l’ambiente ci ha pensato anche Lapo Elkann con alcuni tweet emblematici. Il futuro di Allegri è già scritto.

Calciomercato Juventus, Allegri resterà alla guida dei bianconeri

Al netto dell’insoddisfazione dei tifosi e delle tante voci su Allegri, il futuro dell’allenatore è già scritto e non è affatto in discussione. In estate la società ha affidato la guida tecnica al toscano offrendogli un lungo contratto a cifre importanti: la dirigenza della Juventus ha iniziato un nuovo corso con Massimiliano Allegri che, nonostante risultati non soddisfacenti alla prima stagione, non è bilico. Il tecnico è ancora saldo sulla panchina bianconera e guiderà la Juve anche nella prossima stagione.