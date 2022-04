Calciomercato Inter, 35 milioni e addio Roma

L’Inter starebbe studiando il colpo di mercato per la prossima estate che può fare infuriare la Roma

Nel pomeriggio in cui la Roma potrebbe indirizzare la lotta scudetto nella trasferta del Diego Armando Maradona contro il Napoli, l’Inter guarda ai giallorossi anche in ottica mercato con un obiettivo che potrebbe far discutere non solo in entrata, ma anche e soprattutto in virtù di un’uscita eccellente.

Per l’Inter non sarà comunque un mercato facile quello della prossima estate, a causa del bilancio del club che verrà chiuso presumibilmente con un passivo da circa 100 milioni di euro. Un netto passo avanti rispetto ad un anno fa, ma probabilmente ancora non sufficiente per evitare un’altra cessione sanguinosa tra i top player della propria rosa.

Uno dei possibili grandi nomi in uscita è quello di Ivan Perisic. In questo caso, però, il discorso riguarda il contratto dell’esterno croato in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Inzaghi ha fatto capire a chiare lettere quanto sia importante per lui l’ex Bayern Monaco, tra i migliori per rendimento nella stagione dei nerazzurri ma ancora distante dal rinnovo con il club. Per questa ragione si starebbero già valutando eventuali alternative, dopo aver già ingaggiato a gennaio Robin Gosens.

Calciomercato Inter, superata la Roma per Kostic: affare da 35 milioni

A riportare l’indiscrezione sul ritorno di fiamma dell’Inter per Filip Kostic, è stato il giornalista di ‘Sky Sport Deutschland’, Florian Plettenberg. L’esterno mancino, che ha deciso la qualificazione dell’Eintracht Francoforte alle semifinali di Europa League con una doppietta contro il Barcellona, starebbe già trattando con i nerazzurri.

La scorsa estate il serbo era stato vicino alla Lazio, e ve ne abbiamo parlato a più riprese, mentre di recente si era parlato di un interessamento da parte della Roma. In Germania invece si sta vocifera di una trattativa in corso tra l’Inter ed i suoi agenti, i quali starebbero valutando un quadriennale da 5 milioni netti a stagione. Sommando i 20 totali per l’ingaggio (su una proiezione di 4 anni) ai 15 chiesti dall’Eintracht per il cartellino, ne verrebbe fuori un’operazione da 35 milioni complessivi.