Gasperini scoraggiato dopo la sconfitta: “Siamo in caduta”

Nel post partita di Atalanta-Verona ha preso la parola Gian Piero Gasperini, che si è soffermato sul finale di stagione

Crolla ancora l’Atalanta che perde in casa contro l’ottimo Verona di Tudor che non vuole smettere di sognare. Al contrario Gasperini raccoglie i cocci e parla del finale di stagione ai microfoni di ‘Dazn’: “Siamo in una caduta morale in questo periodo ma dobbiamo pensare a chiudere bene la stagione. Non è un momento neanche fortunatissimo”.

Gasperini ha quindi continuato: “Cambiamento? È una condizione che verificherà la società quando sarà il momento in relazione anche agli obiettivi. Quest’anno abbiamo fatto un ottimo percorso in Europa. In campionato bene fino a dicembre, poi dopo non siamo riusciti più a rispettare le aspettative e la qualità di gioco. Quando sarà il momento si tireranno delle conclusioni. In questo momento dobbiamo renderci conto che per noi è un finale che dobbiamo provare a chiudere nel modo più dignitoso possibile”.