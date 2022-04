Nuovo ‘papera’ di Donnarumma, critiche pesanti: “È finito”

Continua il periodo ‘no’ per Donnarumma, anche in PSG-Marsiglia il portiere è stato protagonista di un errore: “Ridateci Navas”

Prima l’eliminazione dalla Champions League con i parigini, poi la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali con l’Italia: il periodo nero di Gianluigi Donnarumma non ha fine.

L’ex portiere del Milan questa sera è stato chiamato in causa da Mauricio Pochettino per giocare da titolare il derby tra PSG e Marsiglia. Nonostante la fiducia ricevuta, Donnarumma si è messo in mostra per un brutto errore in uscita che ha causato l’1-1 di Caleta-Car. I tifosi sui social hanno criticato ancora in maniera pesante il numero ‘1’ della Nazionale, in particolare quelli rossoneri che ora si tengono stretti un super Mike Maignan: ecco alcuni dei ‘tweet’ più significativi.

Mi dicono che Gigio è con la testa a Milanello. Ne ha combinata un’altra delle sue.#Donnarumma — Fernando Gasperini (@ferngasp) April 17, 2022