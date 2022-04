Lautaro diventa un caso: l’Inter fa un ‘pacchetto’ da 100 milioni

L’Inter è in un momento di grandi decisioni, in primis sulle cessioni pesanti e l’obiettivo dei 100 milioni

L’Inter è impegnata nella corsa scudetto, ma al tempo stesso sono impellenti le decisioni sul futuro. La società ha imposto dei paletti alla dirigenza, leggasi ovviamente Marotta e Ausilio, bisognerà ancora stringere la cinghia. Serviranno delle cessioni, verosimilmente anche importanti.

Suning prevede un saldo attivo di 70 milioni sul mercato, quindi proprio Marotta e Ausilio dovranno cercare di rinforzare la squadra cedendo per almeno 100 milioni di euro. Lo sottolinea ‘Tuttosport’, che aggiunge anche come la dirigenza abbia in realtà già fatto le sue scelte in tal senso. Ovvero è Lautaro Martinez il big che verrebbe sacrificato sul mercato, al netto del fatto che siano grosso modo tutti cedibili a certe condizioni. Ma l’argentino è il nome a cui i nerazzurri rinuncerebbero meno a malincuore. Ma che soprattutto ha anche un mercato potenziale più alto insieme alla valutazione verosimilmente più alta. E il club ha bisogno di rimpinguare le casse.

Lautaro sacrificato, Dybala l’erede: l’Inter prova il pacchetto per Simeone

Su Lautaro Martinez c’è forte l’Atletico Madrid, è una pista vecchia tornata calda in questi mesi. L’Inter è pronto a sacrificare il Toro, anche perché – scrive ‘Tuttosport’ – nella mente dei nerazzurri c’è già il sostituto, ovvero Dybala a parametro zero. Il 10 di Inzaghi è valutato circa 70 milioni di euro, in queste partite ha sperimentato anche la panchina. Come a La Spezia, dove è entrato e ha segnato ma secondo il quotidiano non l’avrebbe presa per niente bene. Non solo Lautaro, visto che l’Inter dovrebbe mettere a segno diversi colpi in uscita anche con i tanti giocatori che torneranno dai prestiti come Pinamonti, Dalbert, Lazaro, Sensi, i giovani Satriano ed Esposito, e ovviamente Lucien Agoume.

Il centrocampista ha fatto molto bene al Brest, e proprio l’Atletico Madrid è stato accostato a lui, lo starebbe tenendo d’occhio. E anche per questo i nerazzurri potrebbero provare a proporre un ‘pacchetto’ a Simeone, con Lautaro Martinez e lo stesso Agoume, con l’obiettivo di avvicinarsi sensibilmente alla cifra minima di 100 milioni stabilita dal club da incassare sul mercato.