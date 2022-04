Pioli in ansia per il derby: titolare a forte rischio contro l’Inter

Allarme difesa per il Milan in vista del derby di ritorno di Coppa Italia che i rossoneri giocheranno martedì sera contro l’Inter. La situazione

Martedì sera sarà il momento della verità per Milan ed Inter che a San Siro saranno di scena per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Una partita da dentro o fuori dopo lo 0-0 dell’andata che fungerà anche da antipasto al rush finale in campionato che vede proprio le due milanesi impegnate insieme al Napoli in una serrata corsa scudetto.

Nell’ultimo turno di Serie A hanno portato a casa il bottino pieno sia la truppa di Pioli che quella di Inzaghi, rispettivamente contro Genoa e Spezia. Successi che costringono il Napoli a rispondere domani contro la Roma, e che al contempo non modificano le distanze in classifica tra rossoneri e nerazzurri.

Verso il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan: la situazione da Romagnoli a Calabria

Il banco di prova della Coppa Italia attende quindi entrambe con il Milan che anche nel giorno di Pasqua ha proseguito il proprio lavoro di preparazione a Milanello in vista del derby. Pioli ha quindi organizzato anche un pranzo pasquale nel centro sportivo con anche le mogli, figli e compagne dei calciatori.

Come evidenziato da ‘Sky Sport’ inoltre la squadra questa mattina ha svolto una seduta di allenamento alla quale non ha preso parte Alessio Romagnoli. Nello specifico il difensore ha svolto un lavoro in palestra e terapie, ed oltre a lui anche Davide Calabria resta in forte dubbio in vista della stracittadina milanese di martedì sera dopo aver già saltato l’ultima gara di campionato contro il Genoa. Il terzino destro è infatti ancora a casa con tanto di febbre e tosse. Calabria proverà comunque ad esserci domani per la rifinitura, sperando di rientrare per il derby con l’Inter, intanto Pioli fa la conta degli assenti.