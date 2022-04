Ritorno di DAZN su Sky, nuova svolta per il calcio in tv

DAZN può tornare su Sky, riparte la trattativa tra le emittenti: i dettagli e le possibili novità per il calcio in tv

DAZN può ritornare nel palinsesto di Sky. Possibile nuova svolta nel calcio in tv, stando alle indiscrezioni riportate dal ‘Sole 24 Ore’. Il quotidiano economico riferisce di contatti tra le emittenti, con una trattativa che sarebbe in partenza e che potrebbe produrre effetti per la prossima stagione.

A quanto si apprende, le discussioni sarebbero soltanto, al momento, in fase preliminare. La trattativa dipenderebbe da quella in corso tra DAZN e Tim, se ci fosse uno sconto sui 340 milioni versati dal colosso delle telecomunicazioni al broadcaster si interromperebbe l’esclusiva per Timvision. Potrebbe a quel punto partire una nuova negoziazione tra l’emittente satellitare e quella streaming. A inizio stagione, Sky aveva offerto 500 milioni, rifiutati, per tre anni.