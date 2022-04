Colpo Juventus da 55 milioni, arriva l’assist inatteso

La Juventus mette nel mirino un colpo estivo super, affare da 55 milioni: per i bianconeri arriva un assist particolare

La partita di ieri con il Bologna ha confermato e condensato tutte le contraddizioni della Juventus attuale. Un pari che rallenta la corsa della squadra di Allegri e se da un lato allontana definitivamente i bianconeri dall’eventuale rincorsa scudetto, rischia addirittura di complicare i piani in ottica quarto posto: la Roma, vincendo a Napoli, si riporterebbe a -3.

Una Juventus che si interroga dunque sul futuro e sa di dover innestare tanta qualità nella rosa attuale. E’ certo che il club dovrà intervenire in maniera cospicua sul parco giocatori, con un mercato di un certo impatto. Interventi che dovranno avvenire in tutti i reparti, attacco compreso, per dare a Vlahovic il supporto necessario. Si ragiona in particolare sul nome di un potenziale top player, per il quale può aprirsi una autentica asta. Ma arriva anche un ‘assist’ insperato per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, il Barcellona si ritira dalla corsa a Rashford

Il nome è quello di Marcus Rashford, che al Manchester United si sta trovando chiuso e rischia di compromettere la sua partecipazione ai Mondiali in Qatar. Il giocatore apre a una esperienza in una nuova squadra e i ‘Red Devils’, a propria volta, valuterebbero una cessione per circa 55 milioni di euro. Gli estimatori di Rashford, in patria (Arsenal, Tottenham) e all’estero (Bayern Monaco) non mancano di certo. Ci sarebbe anche il Barcellona, ma Xavi, da questo punto di vista, secondo ‘elnacional.cat’ avrebbe chiuso la porta a un eventuale acquisto del britannico. In lui c’è la ferma volontà di insistere su Ferran Torres, ritenuto un giocatore chiave dei prossimi anni per i blaugrana. Dunque, una concorrente in meno per la Juventus, che può iscriversi alla corsa con fondate speranze.