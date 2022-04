Lukaku tra Chelsea e Inter, Tuchel: “Tutto può cambiare”

Non si placano le voci di un possibile addio di Lukaku a fine stagione, Tuchel ammette: “Le cose possono cambiare in pochi secondi”

È stato il trasferimento più clamoroso della scorsa estate in Serie A, considerando che quello di Cristiano Ronaldo era nell’aria da tempo, ma la stagione di Lukaku al Chelsea è stata deludente.

Il belga non è riuscito a ripetere quanto fatto di buono nei due anni milanesi, sotto la guida di Antonio Conte. Da quando è tornato ad essere tra i ‘Blues’, Romelu ha inanellato una serie di prestazioni non alla sua altezza. Negli ultimi mesi, in particolare dopo la celebre intervista rilasciata dall’attaccante, si è parlato molto di un possibile ritorno di ‘Big Rom’ all’Inter. Thomas Tuchel ha rotto il silenzio su Lukaku e ha dato un consiglio al belga.

Calciomercato Inter, Tuchel consiglia Lukaku: “Deve fare come Werner”

Il Chelsea ha vinto contro il Crystal Palace nella semifinale di FA Cup e Thomas Tuchel ha parlato nuovamente di Romelu Lukaku: “Deve fare come Timo Werner e lavorare sodo, aspettare ed essere paziente”. Un consiglio che, per certi versi, sa anche di un segnale di distensione da parte del tecnico tedesco. “Deve mettere la squadra al primo posto. Le cose possono cambiare in pochi secondi, specialmente per gli attaccanti”. Insomma, il futuro del belga sembra essere ancora tutto da scrivere.