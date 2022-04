Serie A, Cagliari-Sassuolo 1-0: scatto salvezza, Mazzarri a +6 sul Venezia

Il Cagliari batte il Sassuolo e fa un importante passo verso la salvezza, allontanando il Venezia impegnato oggi pomeriggio. Decide Deiola

Si interrompe a cinque la striscia di sconfitte consecutive del Cagliari di Walter Mazzarri.

I rossoblù conquistano tre punti d’oro battendo il Sassuolo di Dionisi. A decidere il match è la rete di Deiola al termine del primo tempo, che era già iniziato in salita per i neroverdi. Toljan, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo in barella per infortunio. I sardi si portano così a +6 dal Venezia, in attesa della sfida della squadra di Zanetti sul campo della Fiorentina di Italiano. Nuovo stop, invece, per il Sassuolo che vede allontanarsi la possibilità di raggiungere l’Atalanta di Gasperini.

CAGLIARI-SASSUOLO 1-0: 42′ Deiola (C)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 71 punti***, Inter 69 punti; e Napoli 66; Juventus 62; Roma 57; Lazio 55; Fiorentina* 53; Atalanta* 51; Sassuolo 46; Verona 45; Torino* 39; Bologna* 37; Udinese** 36; Empoli 34; Spezia 33; Sampdoria 29; Cagliari 28; Venezia* e Genoa 22***; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno

***una partita in più