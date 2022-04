Lippi conferma: “Potevo tornare in Nazionale. Scudetto? Mi piace l’Inter”

Marcello Lippi è tornato a parlare della Nazionale e ha confermato le indiscrezioni dei mesi scorsi: “Potevo tornare come Direttore Tecnico”

Passano le settimane, ma la mancata qualificazione al prossimo Mondiale dell’Italia brucia ancora. Roberto Maldini ha deciso di rimanere alla guida degli ‘Azzurri’ e di lavorare ad una nuova restaurazione, ma il suo addio è stato tra le ipotesi.

Come vi avevamo raccontato su Calciomercato.it, in caso di dimissioni di Mancini, l’accoppiata Cannavaro-Lippi sarebbe stata in pole per la Nazionale. Un’indiscrezione che ora è stata confermata anche dall’ex CT campione del Mondo ai microfoni de ‘Il Diabolico e il Divino’: “C’è stata la possibilità che potessi far parte della nuova gestione come direttore tecnico, ma non si è concretizzata”. Niente da fare, e ora Lippi continua a guardare il calcio in veste di appassionato.

Lippi sulla corsa scudetto: “L’Inter quella che mi piace di più. Bravo Mourinho”

Il CT campione del Mondo nel 2006 ha analizzato anche la corsa scudetto che sta caratterizzando questi ultimi mesi di Serie A. Lippi ha rivelato: “Non so se si possa definire la favorita, ma l’Inter di Inzaghi è la squadra che mi piace di più veder giocare tra le tre di testa”. I complimenti per il lavoro di Luciano Spalletti, comunque, non sono mancati: “Ha tenuto sempre la squadra in una posizione di vertice”. Discorso simile anche José Mourinho: “Tutte le squadre italiane sono uscite dall’Europa tranne la Roma, grande lavoro”.

Infine, non è mancato un passaggio di Marcello Lippi sul futuro di Nicolò Zaniolo. Il giallorosso è uno dei migliori talenti espressi attualmente dal calcio italiano e l’ex CT è uno che di talenti se ne intende. “È normale che si accosti alla Juventus un ragazzo così forte e promettente, ma questi titoli servono solamente a riempire i giornali”.