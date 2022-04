L’Inter fa tris, ma si scatena la bufera: “Campionato falsato”

L’Inter ha superato lo Spezia sul campo, ma le accuse non mancano sui social. Ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore

L’Inter stavolta non ha fatto passi falsi. I nerazzurri, infatti, hanno battuto lo Spezia con il punteggio di 1-3: un risultato importante per muovere la classifica e andare a braccetto con il Milan in testa e soprattutto per continuare a sognare lo scudetto.

La partita del tardo pomeriggio di ieri ha visto una prova solida dei nerazzurri e uno Spezia che per larghi tratti non è riuscito a fare davvero male ai suoi avversari. E sui social non l’hanno presa bene. La squadra di Thiago Motta, infatti, è in una zona piuttosto tranquilla a questo punto della Serie A, a 33 punti e distante dal zona più calda, quella per non retrocedere. Comunque l’allenatore bianconero l’ha detto chiaramente nel post-partita: “Abbiamo dato tutto”, per poi fare i complimenti al gioco dell’Inter. Ma alla controparte rossonera non è bastato.

Critiche a Thiago Motta dopo l’Inter: bufera sui social

Anche il Milan ha vinto contro il Genoa, ma i tifosi comunque non ci stanno. Su Twitter, infatti, è arrivata una pioggia di messaggi contro Thiago Motta, accusato di “essere interista” e di aver, di conseguenza, facilitato la vittoria dei nerazzurro. In molti supportano questa tesi e asseriscono addirittura che il campionato sia falsato, con uno strato ben spesso di ironia. Il nome dell’allenatore, ex centrocampista nerazzurro dei tempi del Triplete, è finito addirittura in tendenza da ieri sera e ancora è lì, a distanza di ore.

Lo Spezia non avrà brillato in fase realizzativa, ma la sua partita l’ha fatta. In ogni caso, è chiaro che, a questo punto del campionato, salti la lucidità, almeno per i tifosi, e certe accuse inizino a circolare, fino a diventare virali. Il lavoro di Thiago Motta allo Spezia è comunque sotto gli occhi di tutti, tanto che si parla addirittura del Psg nel futuro dell’ex centrocampista. Di seguito vi proponiamo diversi tweet a riguardo.

Thiago Motta lascia in panchina metà squadra titolare ma ricordiamo che il campionato non è falsato — Federico obiettivo quarto posto (@FedericoSaltato) April 15, 2022

Thiago Motta quando uno dei suoi difensori si permette di marcare gli attaccanti dell’Inter pic.twitter.com/1xDMF4ZUJK — Jerry il Tonalista (@Jerry_3_) April 14, 2022

Thiago Motta entrando nello spogliatoio Inter pic.twitter.com/j7v4geOJTK — J ⚪⚫ (@JuventusJay3) April 15, 2022

Ci stiamo giocando lo scudetto contro una squadra favorita dagli arbitri e che dopo aver affrontato Thiago Motta alla prossima affrontera Mourinho e quella dopo Mihailovic — Mohammed Mahfoodh Al Ardhi (@PelvicoMilan) April 16, 2022