DIRETTA Serie A, Udinese-Empoli 0-0 | Partiti! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra l’Udinese di Cioffi e l’Empoli di Andreazzoli in tempo reale

L’Udinese riceve l’Empoli in una partita valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno, tra due squadre ‘tranquille’, molto vicine all’aritmetica salvezza.

Dopo aver battuto Cagliari e Venezia, i bianconeri di Cioffi vanno a caccia della terza vittoria consecutiva per avvicinarsi alla fatidica quota 40 punti. Gli azzurri di Andreazzoli, invece, sono ancora alla ricerca del primo successo del 2022, che gli consentirebbe di scavalcare in classifica proprio i friulani. All’andata i toscani si imposero col risultato di 3-1. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Udinese-Empoli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becao, Pablo Marì, N. Perez; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Udogie ; Deulofeu, Success. . All. Cioffi

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Cacace; Benassi, Asllani, Bandinelli; Bajrami; La Mantia, Pinamonti. All. Andreazzoli

CLASSIFICA: Milan 71 punti***, Inter 69 punti; e Napoli 66; Juventus 62; Roma 57; Lazio 55; Fiorentina* 53; Atalanta* 51; Sassuolo 46; Verona 45; Torino* 39; Bologna* 37; Udinese** 36; Empoli 34; Spezia 33; Sampdoria 29; Cagliari 28; Venezia* e Genoa 22***; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno

***una partita in più