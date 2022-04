DIRETTA Serie A, Sampdoria-Salernitana 0-1 | La sblocca Fazio! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra la Sampdoria di Giampaolo e la Salernitana di Nicola in tempo reale

La Sampdoria e la Salernitana si affrontano in una gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, 14esimo turno del girone di ritorno, in uno scontro diretto in chiave salvezza molto delicato.

Da una parte i blucerchiati di Marco Giampaolo hanno bisogno di tornare a vincere dopo le due sconfitte di fila contro Roma e Bologna per allontanarsi dal terzultimo posto. Dall’altra i granata di Davide Nicola sono quasi all’ultima spiaggia: serve un successo, in attesa delle gare di recupero, per provare a risollevare la sua situazione. All’andata i liguri si imposero col risultato di 2-0. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Ferraris’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Sampdoria-Salernitana

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, Coulibaly, Obi; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola

CLASSIFICA: Milan 71 punti***, Inter 69 punti; e Napoli 66; Juventus 62; Roma 57; Lazio 55; Fiorentina* 53; Atalanta* 51; Sassuolo 46; Verona 45; Torino* 39; Bologna* 37; Udinese** 36; Empoli 34; Spezia 33; Sampdoria 29; Cagliari 28; Venezia* e Genoa 22***; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno

***una partita in più