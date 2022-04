DIRETTA Serie A, Lazio-Torino 0-0 | Intervallo LIVE

Si chiude il sabato della trentatreesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra la Lazio e il Torino

Ultima sfida in programma per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A di questo lunghissimo sabato pre pasquale tra la Lazio e il Torino.

I padroni di casa biancocelesti, guidati da Maurizio Sarri, sono reduci dal rotondo 4-1 rifilato in trasferta al Genoa di Blessin con Ciro Immobile, autore di una tripletta e sempre più cannoniere del campionato con 24 gol realizzati in 27 partite, e sono pienamente in corsa per un posto nelle prossime coppe europee. Di contro, i granata di Ivan Juric, che veleggiano a metà classifica con 39 punti, arrivano all’appuntamento dopo aver fermato il Milan di Stefano Pioli tra le mura amiche sullo 0-0. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-TORINO

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Milan 71 punti, Inter* 69 punti; e Napoli* 66; Juventus 63; Roma* 57; Fiorentina* 56; Lazio* 55; Atalanta** 51; Sassuolo 46; Verona* 45; Udinese** 39; Torino** 39; Bologna* 38; Empoli 34; Spezia; 33; Sampdoria 29; Cagliari 28; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 19.

*una partita in meno

**due partite in meno