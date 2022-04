DIRETTA Serie A, Fiorentina-Venezia | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

La sfida delle 16.30, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte Fiorentina e Venezia

Dopo il lunch match e quelle delle 14.30, per la partita delle 16.30, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, si sfidano la Fiorentina e il Venezia.

Obiettivi opposti per le due squadre, con i gigliati di Vincenzo Italiano che, con una partita da recuperare, sono lanciatissimi in zona Conference League dopo la vittoria pesantissima ottenuta sul campo del Napoli di Luciano Spalletti. Di contro, i lagunari di Paolo Zanetti sono invischiati nella lotta per non retrocede, con una partita in meno, e arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta interna patita contro l’Udinese: la vittoria manca dal 12 febbraio scorso, 2-1 sul campo del Torino. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-VENEZIA

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Ikone

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Tessmann; Okereke, Henry, Johnsen

