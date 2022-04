DIRETTA Serie A, Cagliari-Sassuolo | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ tra il Cagliari di Mazzarri e il Sassuolo di Dionisi in tempo reale

Il Cagliari ospita il Sassuolo nel lunch match del sabato valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno, tra due formazioni che sono al terzo confronto stagionale, essendosi incontrate anche in Coppa Italia.

Reduci da cinque sconfitte consecutive, i rossoblu di Mazzarri vogliono tornare al successo per invertire la rotta ed allontanarsi dalla zona retrocessione. I neroverdi di Dionisi, invece, puntano a dare seguito alla vittoria ottenuta sei giorni fa contro l’Atalanta per provare ad avvicinare l’ottava posizione in classifica occupata proprio dai bergamaschi. All’andata finì in parità 2-2. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Sardegna Arena’ in tempo reale.

Probabili Formazioni Cagliari-Sassuolo

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. All. Mazzarri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All. Dionisi

