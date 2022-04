CMIT TV | Annuncio sul Milan: “Prenderà il posto di Kessie”

Nel post partita di Milan-Genoa, sulla CMIT TV sono arrivate due indiscrezioni sul mercato dei rossoneri: doppio colpo in entrata

I rossoneri hanno vinto davanti ad oltre 70mila persone a ‘San Siro’, rispondendo immediatamente alla vittoria dell’Inter: sulla CMIT TV sono arrivate due importanti indiscrezioni di mercato.

Mentre arrivano sempre più conferme sulla possibile cessione del Milan al fondo Investcorp, spiegata nei dettagli da Carlo Festa ai nostri microfoni, tengono banco le notizie di mercato. Due sono i giocatori che possono cambiare maglia in Serie A questa estate e vestire il rossonero nella prossima stagione.

CMIT TV | Doppio colpo Milan: “Veretout e Belotti in arrivo”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Enrico Camelio ha dato una clamorosa indiscrezione di mercato sul futuro di Jordan Veretout. “Non sta più bene alla Roma e vuole andare via, non gli sta bene che i contratti di Pellegrini e Mancini siano altissimi e potrà prendere il posto di Kessie. Oltre al Napoli che è interessato al giocatore, il Milan è ufficialmente su Veretout”.

Inoltre, Camelio ha anche dato un aggiornamento sui possibili rinforzi in attacco per i rossoneri: “Veretout, Berardi ci siamo quasi e anche Belotti è del Milan”. Il capitano del Torino è in scadenza di contratto ed il rinnovo sembra essere uno scenario sempre più remoto. Potrebbe essere il ‘Gallo’ il colpo a zero di Maldini per l’attacco di Stefano Pioli.