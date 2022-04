L’Inter trema, il Barcellona torna all’assalto

L’Inter torna a tremare, il Barcellona di nuovo all’assalto del big in vista del calciomercato estivo. L’indiscrezione

L’Inter ritrova continuità e i gol di Lautaro Martinez. I nerazzurri hanno superato lo Spezia dell’ex Thiago Motta anche grazie all’argentino per rimanere in scia del Milan.

“Io sono tranquillo, perché lavoro sempre per la squadra, per dare una mano ai miei compagni. Sono concentrato, anche se all’esterno tanti parlano. Io non ascolto, penso alla mia famiglia, a chi mi vuole bene e all’Inter. Io per l’Inter do sempre il massimo e continuerò a farlo”. Nel post partita, il numero 10 nerazzurro si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo qualche critica di troppo arrivata nell’ultimo periodo, e soprattutto nuovi rumors di calciomercato che lo danno anche tra i possibili sacrificati per fare spazio a Dybala.

Calciomercato Inter, il Barcellona torna all’assalto di Lautaro

Lautaro ha rinnovato con il club nerazzurro fino al 2026, rinunciando alla clausola rescissoria e legandosi ai nerazzurri ancora a lungo. Tuttavia, come successo nella scorsa estate per Hakimi e Lukaku, oggi all’Inter nessuno è incedibile, e alla finestra ci sarebbe di nuovo il Barcellona. Secondo quanto riportato da ‘Sport’, infatti, il club blaugrana potrebbe tornare alla carica nella prossima estate, dopo essere stato vicino all’argentino due stagioni fa. E stavolta non c’è clausola rescissoria.