L’agente si sbilancia su Dybala: “Dove va e perché”. Ecco il sostituto

Paulo Dybala è al centro delle voci di calciomercato dopo l’addio, ormai deciso, alla Juve. Un noto agente si sbilancia sul futuro della Joya

Paulo Dybala non ha bisogno di grandi presentazioni, in Italia come sulla scena internazionale. L’attaccante è pronto a dire addio alla Juve, dopo il mancato rinnovo di contratto con il club bianconero.

A questo punto, si aprono diversi scenari per l’attaccante argentino che potrebbe interessare a molti. Da settimane, l’Inter resta alla finestra e, con i giusti incastri potrebbe portare a Milano un calciatore dal grande talento, nonostante qualche problema fisico di troppo. Il noto agente francese Yvan Le Mee, in una lunga intervista a ‘TuttoSport’, ha parlato del destino della Joya ma partendo dal suo addio alla Juve: “Peccato per Paulo. È un grande talento, spesso decisivo, però negli ultimi due anni è stato sfortunato a livello di infortuni. Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé sono sempre in campo, lui invece ha saltato diverse partite”.

Si decide il destino di Dybala: non solo Inter. E occhio al sostituto alla Juve

Le Mee non ha peli sulla lingua e si sbilancia sulla squadra in cui vedrebbe l’attaccante argentino: “Dybala lo vedo all’Inter o al Psg con Messi perché sono due club sempre molto attivi sui parametri zero“. E se da un lato l’addio della Joya continua a fare rumore, l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori si concentra anche su chi potrebbero essere i sostituti dell’ex Palermo: “Chi per il dopo Dybala? Mi aspetto più un talento che un super colpo dopo l’investimento per Vlahovic. Vedrei bene Raspadori del Sassuolo o Zaniolo“.