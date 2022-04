Marotta cura la ‘dipendenza’ dell’Inter: il colpo è urgente

L’Inter è attiva sul calciomercato per riempire una falla in rosa. Il colpo è già diventato un’urgenza per Inzaghi: interviene Marotta

L’Inter vola in classifica, insieme al Milan, e non è notizia scontata visto l’insidia Spezia e le recenti incertezze dei nerazzurri. Sul campo, quindi, non ci sono problemi, in attesa del derby di Coppa Italia che potrebbe dare importanza e ulteriore senso alla stagione, nelle settimane che più contano.

Tornando a ieri, nel tardo pomeriggio, uno dei grandi protagonisti, forse il più brillante, nella vittoria della Beneamata, è stato Marcelo Brozovic. Il croato ha mostrato tutte le sue qualità sia in fase difensiva che offensiva. Un epicentro, una luce, un faro per Simone Inzaghi che ieri ha trovato anche un gol (bellissimo, per giunta) che ha sbloccato il risultato e ben indirizzato il venerdì prima di Pasqua per la Beneamata. Quindi tutto ok, ma non proprio, o meglio non del tutto. Perché se l’Inter conta tantissimo su Brozovic, ma ne è anche dipendente. Lo scrive stamattina ‘La Gazzetta dello Sport’ che, allo stesso tempo, evidenzia anche come potrebbe fare la Beneamata a trovare alternative in caso di nuova assenza del croato.

Inter dipendente da Brozovic: la cura è Paredes

Fino a fine stagione, toccherà stringere i denti, perché Brozovic è unico nell’universo nerazzurro e disegnato da Inzaghi. Il futuro, però, anche dopo il rinnovo fino al 2026 a suon di milioni, non potrà essere tracciato solo dai piedi e dalla corsa del croato. Ecco perché la Rosea sottolinea come, lì da mediano davanti la difesa, serva un profilo alternativo da reperire sul calciomercato. Anzi, si parla addirittura di “urgenza” per un colpo come si Leandro Paredes. L’argentino, da tempo accostato a un ritorno in Serie A, è in scadenza a giugno 2023, ma la corte dell’Inter è crescente. Per un colpo che potrebbe curare la dipendenza che ora fa gioire Inzaghi, ma che in futuro potrebbe condannarlo a perdere altri punti.