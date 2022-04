Spezia-Inter, cambio forzato: out dopo 35 minuti

Spezia-Inter, subito un cambio forzato nella prima frazione: costretto ad uscire dopo 35 minuti di gioco

Brutte notizie per Thiago Motta. Oltre a ritrovarsi sotto nel punteggio corso della sfida tra Spezia ed Inter, il tecnico italo-brasiliano è stato infatti costretto ad un cambio dopo solo 35 minuti di gioco. L’allenatore ha sostituito il polacco Reca inserendo lo spagnolo Salva Ferrer.

Un cambio non dovuto ad un fattore tecnico, ma una scelta forzata. Non si è capito quale sia stato il problema fisico del giocatore polacco, uno dei più positivi tra l’altro nelle fila dei padroni di casa. Resteranno da capire quindi quali siano le condizioni fisiche dell’esterno polacco, anche per capire se potrà recuperare in vista del prossimo turno in casa del Torino.