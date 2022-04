Caos sulla decisione di Inzaghi: “Cosa ha fatto di male?”

L’Inter è scesa in campo in casa dello Spezia per la gara inaugurale di questo venerdì di Serie A. Non sono passate inosservate le scelte di Inzaghi ed in particolare la panchina di Gosens

Si infiamma la corsa scudetto per l’Inter tornata pienamente in ritmo con i risultati delle ultime due giornate. Questa sera i nerazzurri sono scesi in campo contro lo Spezia in trasferta, contro una squadra organizzata e reduce da un periodo complessivamente positivo. La truppa di Thiago Motta si avvicina infatti alla salvezza, mentre la squadra di Inzaghi ha bisogno di altri tre punti per dare ulteriore continuità.

A dispetto di quanto immaginato fino ad una manciata di ore dal calcio d’inizio, l’allenatore interista non ha applicato un particolare turnover all’undici titolare nonostante il decisivo derby di Coppa Italia ormai alle porte.

Spezia-Inter, Inzaghi manda Gosens in panchina: tifosi spaccati

In campo sia Dumfries che soprattutto Perisic portati entrambi come papabili panchinabili alla vigilia del match. Ha fatto discutere soprattutto la scelta sulla fascia sinistra dove viene ancora rimandato l’appuntamento con la gara da titolare per Robin Gosens, acquisto di gennaio in cerca ancora di ritmo.

I tifosi su Twitter si sono spaccati tra chi avalla la decisione di Inzaghi e chi invece avrebbe voluto vedere il tedesco in campo anche per scongiurare il flop:

Alla faccia del turnover. Almeno Gosens vorrei vederlo dai 😂 #SpeziaInter — Sephz (@Sephzhpes) April 15, 2022

non c’è gosens titolare 😭 — elena🐍 (@ALIYAMUSTAQUENA) April 15, 2022

Se Perisic rinnova, l’operazione Gosens rischia di essere la peggiore dell’era Marotta. — MichaelSunderland (@IntercladObserv) April 15, 2022

ma gosens che ha fatto di male per non giocare? — Antonio – Avanti sceicco🐫 (@_thegod_father) April 15, 2022

35 mln per Gosens potevano evitare di spenderli a sto punto prendevano una punta seria tipo scamacca che a gennaio era valutato 30 — TheSwagghi 3.0 (@theswagghi) April 15, 2022