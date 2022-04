Spezia-Inter, tre punti e una doppia bocciatura per Inzaghi: “Partitaccia”

I nerazzurri trovano una vittoria importante contro lo Spezia, ma arrivano due bocciature pesanti: “Partitaccia”

L’Inter si avvia alla Pasqua nel migliore dei modi: tre punti pesantissimi in chiave scudetto quelli conquistati dai nerazzurri al ‘Picco’, contro uno Spezia agguerrito e battagliero.

Simone Inzaghi questa sera si godrà da spettatore il match del Milan, che ospiterà il Genoa a ‘San Siro’, e con tre punti in più in classifica. Non ci sono solamente note positive, però, per il club meneghino: due bocciature pesanti nell’attacco nerazzurro. I tifosi dell’Inter su ‘Twitter’ se la sono presa con Dzeko e Correa, autori di una brutta prestazione, a cui ha messo una pezza Lautaro Martinez. Ecco alcuni dei ‘tweet’ più significativi.

Partitaccia di Dzeko e Correa L'impressione è che comunque lì si combini, nessuno dei quattro ATT abbia particolarmente feeling con la porta. Ci stanno salvando i centrocampisti.#SpeziaInter — Fuestero Funesto (@FFunesto) April 15, 2022

I numeri magari dicono altro, ma #Dzeko è un ex giocatore…. Nemmeno così forte….. non capisco cosa faccia per essere considerato bravo #SpeziaInter — Marco Fornasari (@forna_marco) April 15, 2022

Anche stasera Correa segna domani… #SpeziaInter — Pietrocarnemi (@pietrocarnemi) April 15, 2022

Torna alla Lazio bidone #SpeziaInter — NeroBlu24 🖤💙 (@ARLC69) April 15, 2022