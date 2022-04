La vittoria non basta al Milan: “Involuzione allucinante”

Il Milan sta vincendo contro il Genoa ma non tutto sta filando per il verso giusto: un rossonero finisce nel mirino dei tifosi

Dopo la vittoria dell’Inter contro lo Spezia, il Milan è chiamato alla risposta contro un’altra ligure: il Genoa. Partita che si è messa subito in discesa per i rossoneri con la rete all’undicesimo minuto di Leao.

La squadra di Blessin però è rimasta aggrappata al match con una prestazione attenta e ordinata, provando anche a farsi vedere dalle parti di Maignan anche se poco pericolosamente. Niente pericoli, a dire il vero, anche per Sirigu. Una situazione di equilibrio che non piace molto ai tifosi del Milan che sui social hanno criticato soprattutto un calciatore della squadra di Pioli.

E’ Saelemaekers ad essere finito nel mirino della critica per la sua prestazione decisamente sottotono. Probabilmente tra i peggiori della sua formazione, l’esterno belga non è riuscito praticamente mai a saltare l’uomo ed ha perso diversi palloni. Una prestazione che ha invogliato i tifosi milanisti a scagliare la loro insoddisfazioni su di lui. “E’ un pessimo spot per la Serie A” scrive un utente ed un altro di rimando: “E’ l’unico giocatore che riesce a dribblare i dribbling”

Ecco una serie di tweet su Saelemaekers:

Saelemaekers in 30 minutes:

– lose the ball 4times

– disposession 3times Ayo dong Sally. — RossonerIndo (@rossonerindo) April 15, 2022

Saelemaekers in Serie A è un pessimo spot per questo campionato — Vinsz Anguissa 🇬🇪 (@MaQualeFrizione) April 15, 2022

saelemaekers deve ancora fare 1 e dico 1 cosa giusta — Andre21100 (@AndreaM35691332) April 15, 2022

Saelemaekers imbarazzante si può dire o si offende qualcuno??? #MilanGenoa — Fabrizio (@SimoAlex61) April 15, 2022

Saelemaekers non sa quello che fa, non stoppa, non dribla, non crossa…bho! #MilanGenoa — Giovanni🔴⚫ (@Iamsilvergdb) April 15, 2022

Saelemaekers sta dormendo letteralmente — Tomoriano (@TomoriEnjoyer) April 15, 2022

L’involuzione di Saelemaekers è allucinante — I don’t chiara (@sbarelling) April 15, 2022

Saelemaekers è l'unico giocatore che riesce a dribblare il dribbling — Laudantes (@Laudantes) April 15, 2022