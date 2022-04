Leao e Messias infiammano San Siro: il Milan risponde all’Inter

Il Milan risponde subito all’Inter con la vittoria contro il Genoa: i 70mila di ‘San Siro’ possono continuare a sognare lo scudetto

Restano accese le speranze dei rossoneri per la vittoria del tricolore: dopo la vittoria dell’Inter, anche gli uomini di Stefano Pioli trovano i tre punti.

Finisce 2-0 la sfida tra Milan e Genoa, davanti a 70mila persone a ‘San Siro’. Ai padroni di casa bastano 11′ per passare in vantaggio, con un super cross di Kalulu e una grandiosa finalizzazione di Rafael Leao. Dopo la rete, però, i rossoneri si sono appiattiti e non sono più riusciti a mantenere alti i ritmi di gioco. Tante difficoltà, ma al minuto 87 è arrivato il raddoppio di Messias: buona intuizione di Pioli, che ha inserito il brasiliano al posto di uno spento Saelemaekers. Tre punti e vetta della classifica riacciuffata per il Milan.

TABELLINO E CLASSIFICA

Milan-Genoa 2-0: 11′ Leao, 87′ Messias

CLASSIFICA SERIE A: Milan*** 71 punti; Inter 69; e Napoli 66; Juventus 62; Roma 57; Lazio 55; Fiorentina* 53; Atalanta* 51; Sassuolo 46; Verona 45; Torino* 39; Bologna* 37; Udinese** 36; Empoli 34; Spezia 33; Sampdoria 29; Cagliari 25; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno

***Una partita in più