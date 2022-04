Per il Milan è emergenza totale: altro forfait per Pioli

Il Milan è in emergenza totale in difesa: dopo il forfait di Calabria, la squadra di Pioli deve fare i conti con un altro problema fisico

E’ emergenza totale per il Milan, quando mancano quattro giorni al derby di coppa Italia contro l’Inter.

La gara contro il Genoa ha confermato il periodo difficile per la squadra di Pioli. Nel pre-gara, il tecnico ha dovuto rinunciare a Calabria per problemi gastrointestinali, schierando dal primo minuto Gabbia. Nella ripresa proprio il giovane difensore ha dovuto alzare bandiera bianca, sostituito da Krunic. Fortunatamente dovrebbe trattarsi soltanto di crampi e non di un infortunio muscolare più serio.

Milan in difficoltà comunque in difesa considerate l’assenza di Romagnoli e quelle di lunga durata di Kjaer e Florenzi. Per Pioli un problema in più da valutare in vista della semifinale di ritorno di coppa Italia contro l’Inter. Sia Calabria che Gabbia dovrebbero comunque essere a disposizione martedì sera, almeno queste le prime sensazioni che arrivano da ‘San Siro’.