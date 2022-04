Juventus, ha rinnovato anche lui: UFFICIALE, 2023

La Juventus ha ufficializzato uno dei ‘colpi’ più attesi di questi giorni: il comunicato del club bianconero

Giorni, settimane caldissime per la Juventus che è alle prese tra le aule di tribunale, i rinnovi e le strategie per l’estate. E queste ultime non possono inevitabilmente prescindere dalle scelte della società o dei calciatori, in primis per quelli in scadenza di contratto. Come i vari Dybala, De Sciglio, Bernardeschi, Cuadrado e Perin. Tutte situazioni che sono in mano comunque ai dirigenti della Juve.

Intanto la seconda firma è stata ufficializzata, ovvero quella sul contratto di Juan Cuadrado. Per il colombiano c’era un’opzione di rinnovo scattata alla quarantesima presenza, che si è materializzata a Cagliari e festeggiata con tanto di assist. E la Juventus ha ufficializzato il prolungamento fino al 2023 sul suo sito ufficiale con questo comunicato: “Indissolubile. Aggettivo che indica qualcosa che non si può sciogliere, in senso figurato un legame molto forte. E’ tutto in questa parola il rapporto che lega la Juventus a Cuadrado, e Juan alla maglia bianconera. Qualcosa di forte, che va oltre il campo ed entra sottopelle. Un legame che continua, fino al 2023″. Poi una serie di statistiche, di numeri che evidenziano l’importanza del colombiano: “Juan è unico, insostituibile. Ed è bellissimo essere ancora insieme, Panita!”, chiude la nota dei bianconeri.

Cuadrado dopo Perin: la Juventus continua i rinnovi

Cuadrado è il secondo rinnovo di contratto annunciato in due giorni dopo quello di Mattia Perin, che invece ha firmato fino al 2025. Il portiere di Latina sarà ancora il vice Szczesny, ha fatto una scelta precisa di vita oltre che di carriera. Il prossimo potrebbe essere Mattia De Sciglio mentre non è ancora chiarissimo il futuro di Bernardeschi. Come raccontato da Calciomercato.it, dopo Pasqua ci sarà un appuntamento tra la società e il suo entourage per approfondire la questione.