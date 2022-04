DIRETTA Serie A, Spezia-Inter | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Si apre la trentatreesima giornata del campionato di Serie A col primo anticipo del venerdì tra lo Spezia e l’Inter

Dopo la tre giorni dedicata alle coppe europee, si torna in campo per disputare il turno pasquale, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A: apre la sfida tra lo Spezia e l’Inter.

I padroni di casa, guidati dal grande ex nerazzurro Thiago Motta, sono reduci dall’importante pareggio ottenuto in trasferta contro l’Empoli di Andreazzoli e veleggiano a quota 33 punti in classifica, ben undici in più sul terzultimo posto. Di contro, la squadra di Simone Inzaghi, rivitalizza dal doppio successo ottenuto contro Juventus e Verona, ha in mano il proprio destino: vincendole tutte da qui alla fine, compreso il recupero contro il Bologna, può conquistare lo Scudetto, il ventesimo della storia del club meneghino. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-INTER

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kwior, Bastoni; Kovalenko, Gyasi, Manaj. All. Thiago Motta

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Milan 68; Inter* e Napoli 66; Juventus 62; Roma 57; Lazio 55; Fiorentina* 53; Atalanta* 51; Sassuolo 46; Verona 45; Torino* 39; Bologna* 37; Udinese** 36; Empoli 34; Spezia 33; Sampdoria 29; Cagliari 25; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno