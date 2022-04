DIRETTA Serie A, Milan-Genoa | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo la sfida dell’Inter contro lo Spezia, chiude il venerdì della trentatreesima giornata del campionato di Serie A il match tra il Milan e il Genoa

Il venerdì pre pasquale si chiude con l’incontro tra il Milan e il Genoa, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A.

I rossoneri di Stefano Pioli sono reduci dal pareggio a reti bianche ottenuto sul campo del Torino di Juric nel turno precedente, il secondo consecutivo dopo quello casalingo contro il Bologna e zero reti all’attivo negli ultimi 180 minuti, mentre la lotta Scudetto s’infiamma con i ‘cugini’ dell’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Luciano Spalletti. Di contro, i rossoblu di Alexander Blessin si presentano all’appuntamento dopo aver sonoramente perso in casa con la Lazio di Maurizio Sarri e Ciro Immobile, 4-1 il risultato finale, ma restano ancora in corsa per la salvezza. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-GENOA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Vazquez; Galdames, Badelj; Frendrup, Amiri, Ekuban; Piccoli. All. Blessin

