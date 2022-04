Zaniolo, arriva la sentenza: ‘scelto’ il nuovo club in Serie A

Nicolò Zaniolo è al centro delle voci di calciomercato e grande protagonista sul campo dopo l’ottima prova con la Roma. ‘Scelto’ il nuovo club in Serie A

Nicolò Zaniolo finalmente si è preso la scena. E non per il calciomercato, non per il gossip, non per vicende controverse. La tripletta del centrocampista ha portato la Roma in semifinale di Conference League ed è stata una vittoria fondamentale per i giallorossi per dare un senso del tutto diverso alla stagione.

Ora, però, voltiamo pagina e guardiamo al calciomercato dove tante cose potrebbero succedere per l’ex Inter, a partire dalla prossima estate. Inutile nascondersi, ora non è il momento e l’agente del calciatore ha fatto chiarezza, sottolineando come sia necessario, in questa fase, placare le voci. Ma allo stesso tempo, Zaniolo, per forza di cose, non è blindato dalla Roma e potrebbe non restare in giallorosso. E la Juventus resta sullo sfondo, alla ricerca di un colpo tutto italiano che sarebbe utilissimo per il progetto di Massimiliano Allegri. Oggi i nostri utenti sul canale Telegram di Calciomercato.it hanno preso una decisione importante.

Plebiscito per Zaniolo alla Juve: la scelta è fatta

In caso di addio concreto e reale di Zaniolo alla Roma, nel corso della prossima estate, allora il centrocampista potrebbe davvero passare in un altro club di Serie A. E non si tratterebbe di una scelta scontata. Ma per i nostri utenti lo è stata. Abbiamo chiesto loro in quale big vedrebbero meglio il talento che ora fa le fortune di Mourinho.

La decisione è stata un plebiscito: con il 67% delle preferenze ha vinto la Juve, davanti a Milan e Napoli, rispettivamente con il 13% e 6%. Insomma, se addio ai bianconeri e Italia (ancora) sarà, la Vecchia Signora sembra la meta prescelta. E vedremo se sarà così, alla fine.