Ha detto sì alla Roma: Mourinho metto ko Juve e Milan

Stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna, la Roma sta per mettere a segno un affare a parametro zero. Battuta la concorrenza di Juve e Milan

La Roma straconvince sul campo, vedi la striscia di risultati utili consecutivi e la netta vittoria di ieri sera contro il Bodo che ha regalato le semifinali di Conference League, ma anche sul calciomercato sta lavorando molto bene in vista della prossima stagione.

Mourinho vuole, per non dire pretende rinforzi di spessore ed esperienza per alzare il livello complessivo della rosa a sua disposizione e di conseguenza poter competere almeno per un posto in Champions. In tal senso va visto lo scatto deciso e decisivo per un giocatore in scadenza di contratto col Manchester United: parliamo di Jesse Lingard. Il ventinovenne inglese è già stato allenato da Mourinho proprio ai ‘Red Devils’. ‘Todofichajes.com’ sostiene che proprio il tecnico portoghese lo abbia telefonato per convincerlo a sposare il progetto giallorosso.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: Lingard vicinissimo. Juve e Milan al tappeto

La trattativa sarebbe già in uno stato avanzato, con Lingard che firmerebbe un contratto di quattro stagioni più opzione, con ingaggio importante (eventualmente tra i più alti della squadra). La Roma avrebbe quindi messo la freccia per il jolly di centrocampo classe ’89 (32 presenze e 6 gol con la maglia dell’Inghilterra) che tanto piace al West Ham e che anche di recente è stato accostato a Juventus e Milan.