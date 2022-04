La Juve anticipa tutti: triplo colpo, l’incontro che spiazza Inter e Milan

La Juventus pianifica il mercato della prossima estate. Programmato l’incontro: la dirigenza della Continassa anticipa le rivali Inter e Milan

Linee guida chiare e quasi una rivoluzione in attacco. La Juventus ha iniziato a costruire il suo futuro in vista del mercato estivo, sotto le indicazioni anche di Massimiliano Allegri confermato da Agnelli dopo il patto con il presidente bianconero.

Una ‘Vecchia Signora’ già pronta ai blocchi di partenza per tentare l’assalto scudetto nella prossima stagione, rinnovata e più fresca nel suo scacchiere tattico. L’addio di Paulo Dybala è ormai metabolizzato e la dirigenza della Continassa ha voltato subito pagina alla ricerca del tassello giusto per coprire il vuoto che lascerà il numero dieci argentino. Oltre a Zaniolo, mattatore e tornato protagonista in Europa con la maglia della Roma con una fantastica tripletta contro il Bodo, rimane forte la candidatura di Giacomo Raspadori per l’attacco della Juve.

Calciomercato Juventus, fissato il summit per Raspadori: nel mirino anche Frattesi e Traore

Il talento del Sassuolo è molto apprezzato dagli uomini mercato del club piemontese e dallo stesso Allegri e presto potrebbero esserci delle novità importanti. Come scrive stamane ‘Tuttosport’, la dirigenza bianconera approfitterà del prossimo incrocio in casa della squadra emiliana per avere un contatto diretto con il Dg neroverde Carnevali e fare il punto sulla situazione di Raspadori. La Juve punta ad anticipare la concorrenza e capire quali margini ci siano nella trattativa anche sul prezzo, con il classe 2000 valutato intorno ai 30 milioni di euro.

Raspadori è seguito da tempo anche dall’Inter, con la quale potrebbe profilarsi un altro Derby d’Italia sul mercato per Frattesi. I nerazzurri resterebbero in pole, con Cherubini che cercherebbe il sorpasso sul collega Marotta. Inoltre non tramonta neanche la pista Traore, in evidenza e cresciuto tanto nella stagione in corso. La Juventus ha messo gli occhi da tempo sul centrocampista offensivo che negli ultimi tempi è stato sondato da Milan e Napoli come rivelatovi di recente da Calciomercato.it.