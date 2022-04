Juventus a sorpresa: via Szczesny, ecco il sostituto

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, la Juventus avrebbe deciso di mollare Wojciech Szczesny: sostituto a sorpresa

Si prepara un’estate di rivoluzioni per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, che domani sfideranno il Bologna in occasione del 33esimo turno del campionato italiano di Serie A, hanno vissuto un’annata abbastanza complicata dopo l’addio tardivo di Cristiano Ronaldo nella sessione di calciomercato estiva.

Il tecnico livornese ha dovuto fare di necessità virtù nella prima parte della stagione ed ha ritrovato la quadra a gennaio quando, dalla Fiorentina, è arrivato Dusan Vlahovic, centravanti serbo ambitissimo da molti top club europei, fra i quali anche l’Arsenal di Mikel Arteta. Ora la Juventus sta viaggiando in campionato e, nonostante la sconfitta dello Stadium contro l’Inter di Simone Inzaghi, si trova ad appena sei punti dalla testa della classifica di Serie A occupata dal Milan di Stefano Pioli.

In ogni caso, la nuova stagione potrebbe portare molti cambiamenti per la Juventus a partire proprio dai pali. Secondo infatti quanto riportato da ‘Fichajes’, media spagnolo, la Vecchia Signora avrebbe deciso di puntare tutto per il futuro su Kepa, estremo difensore del Chelsea di Thomas Tuchel. Il portiere spagnolo, che con i Blues non ha mai veramente impressionato, sta cercando quindi rilancio altrove e la Juventus potrebbe essere la destinazione giusta.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Kepa erede di Szczesny

In quest’ottica, con l’arrivo di Kepa, la Juventus andrebbe a salutare Wojciech Szczesny. Il portiere polacco, all’epoca erede designato di Gianluigi Buffon, pare non aver convinto al 100% la dirigenza bianconera che avrebbe deciso di virare tutto su Kepa che, nella sua carriera fra l’altro, ha avuto un tecnico che sarebbe stato anche sulla panchina della Juventus: stiamo parlando di Maurizio Sarri, ora alla guida della Lazio. I tifosi bianconeri, tuttavia, non stanno gradendo molto questa soluzione.