L’Inter trema, incontro e scatto decisivo per Dybala

Fanno sul serio per Paulo Dybala, già incontrato l’intermediario del numero 10 della Juventus. Adesso l’Inter trema: l’indiscrezione

È ai titoli di coda l’avventura in bianconero di Paulo Dybala. Le prossime saranno le ultime partite dell’argentino con la maglia della Juventus, prima dell’addio a fine stagione alla scadenza naturale del contratto fissata a giugno.

La dirigenza bianconera è già al lavoro per il post Dybala, e anche l’ex Palermo ed il suo entourage si stanno ovviamente guardando intorno alla ricerca di una nuova destinazione. L’Inter di Marotta è in prima fila, ha avviato i contatti, ma ha bisogno di tempo e deve liberarsi di ingaggi pesanti come quelli di Vidal e Sanchez. Sulle tracce dell’attaccante ci sono anche diverse big europee, e nelle ultime ore starebbero salendo con forza le quotazioni del Manchester United. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’ultimo top club europeo a muoversi concretamente per Dybala è stato proprio lo United.

Calciomercato Inter, il Manchester United incontra l’intermediario di Dybala

Come riferito dal quotidiano, la dirigenza dei ‘Red Devils’ ha incontrato in Inghilterra l’intermediario che, da qualche settimana a questa parte, sta curando il mercato estero per conto di Dybala. Il club inglese si appresta ad affidare la panchina ad Erik ten Hag, che apprezza molto le qualità e la classe del numero 10 bianconero. È così partito un primo sondaggio conoscitivo, con un appuntamento che si è svolto ad inizio settimana tra la dirigenza dello United e il rappresentante del 28enne: un meeting per conoscersi, capire i rispettivi progetti e iniziare a vedere se ci possono essere sviluppi positivi. Dybala potrebbe così ritrovare Cristiano Ronaldo, in caso di permanenza dell’ex Juve. Staremo a vedere, l’Inter è avvisata.