Calciomercato Inter, colpo in difesa: c’è l’annuncio

Nel pomeriggio è stato annunciato un clamoroso colpo di mercato per l’Inter

Sembra piuttosto chiaro quello che sarà il mercato dell’Inter per la prossima estate. Il club nerazzurro cercherà di muoversi con grande attenzione sulle varie opportunità che le si presenteranno davanti, partendo da una lista di nomi utili per rinforzare in maniera mirata alcune caselle scoperte nella formazione di Simone Inzaghi.

Inevitabilmente l’Inter qualche pedina la perderà per strada tra pochi mesi, tra giocatori giunti a fine ciclo ed altri che potrebbero essere sacrificati per questioni legate al bilancio. Tra coloro che difficilmente verranno riconfermati, ad esempio, ci sono Kolarov, Ranocchia, Vidal, Vecino, Sensi, Gagliardini, Caicedo e Sanchez, anche se non è detto che tutti vadano via.

Ma anche profili più importanti come Lautaro, Barella, Bastoni e Skriniar potrebbero essere ceduti a fronte di offerte da capogiro, sebbene il club non abbia intenzione di privarsene. In entrata, oltre ai vari nomi che portano a Bremer, Frattesi, Dybala e Lukaku, chi potrebbe arrivare a sorpresa è un difensore centrale che in passato era stato accostato ai colori nerazzurri.

Calciomercato Inter e Milan, annunciati i colpi Acerbi e Belotti

Intervenuto poche ore fa in diretta su ‘Radio radio’, il noto giornalista Furio Focolari ha svelato quello che sarà il prossimo acquisto dell’Inter in vista del mercato estivo. Una vecchia conoscenza di Simone Inzaghi, che lo ha allenato per diverse stagioni alla Lazio. Questo il commento del cronista: “Notizia certa, Acerbi il prossimo anno andrà all’Inter”