Roma-Bodo, spettacolo puro all’Olimpico: la coreografia è da brividi

Roma-Bodo, spettacolare pre-partita all’Olimpico tra coreografia e accoglienza alla squadra da parte dei tifosi giallorossi

Dell’importanza di questa partita, di Roma-Bodo-Glimt, ci si accorge appena si arriva nei dintorni dello Stadio Olimpico, con le strade intasate e le lunghe file, che addirittura bloccano il passaggio del pullman della Roma, costringendo Mourinho addirittura a scendere e salutare i tifosi, ringraziandoli di tanto affetto.

Poi l’immediato prepartita, con il saluto di un grande ex sempre apprezzatissimo come Vincent Candela, che ha omaggiato la Curva Sud incassando a sua volta applausi e ovviamente il coro dedicato ‘Ollellè Ollallà, Vincent Candela’. Uno stadio sold out per l’occasione, con più di 65 mila spettatori a colorare di giallorosso gli spalti. E nei secondi prima del match, durante l’inno, la coreografia meravigliosa della Curva Sud, la gigantografia dello scudetto storico del club, quello con la lupa e la scritta ASR e un tripudio di bandiere gialle, rosse, arancioni e bianche a incorniciarlo, poi la scritta ‘Fino alla vittoria’. Anche grazie a questa spinta la Roma trova subito il vantaggio dopo un inizio carico.